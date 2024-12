Lapresse.it - Napoli, arrestato 26enne per aggressione a parlamentare Borrelli

È statoun giovane di 26 anni per l’avvenuta ieri aaldei verdi Francesco Emilio. Il deputato stava denunciando la presenza di parcheggiatori abusivi, vicini ai clan, in via Sant’Arcangelo a Baiano, quando è stato aggredito. Diverse persone sono scese in strada per fermarlo e ne è nata l’ha ricevuto diversi schiaffi e colpi al viso. Sul posto sono arrivati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno notato che il, in forte stato di agitazione, stava aggredendo verbalmente, spintonando e scalciando chiunque vi si frapponesse, per cercare di raggiungerlo e aggredirlo fisicamente. Durante le fasi concitate, l’indagato ha riferito agli operatori di un improvviso malore. Gli agenti hanno allertato il 188 giunto sul posto con una ambulanza.