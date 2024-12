Liberoquotidiano.it - "Mia sorella morta di tumore a 42 anni, non si è curata, la salvavano gli alieni": Jane Alexander choc a Verissimo

si confessa in una lunga intervista a. L'attrice e doppiatrice parla della sua vita privata e anche del suo corpo nel suo libro, "", che ha presentato durante il programma: "Ho analizzato tanti aspetti della mia vita, aperto cassetti chiusi e non è sempre stato facile scriverlo, ho avuto anche crolli fisici perché anche il mio corpo ne ha risentito". Poi un pensiero per i suoi genitori: "Mio papà è stato il mio primo grande amore e di lui mi ricordo benissimo la sua schiena perché lui scriveva tanto, stava alla scrivania e quindi io vedevo quella. Per me lui c'era sempre. Quando si ammalò, gli diedero duedi vita e lui decise di non sottoporsi all'accanimento terapeutico. Io non cercai mai di fargli cambiare idea e rispettai sempre la sua scelta, mia mamma ci provò ma non riuscì a fargli cambiare idea.