Man on Fire: brutto infortunio sul set per Yahya Abdul Mateen II

Il nuovo adattamento, Man oncon protagonistaII ha sospeso le riprese per unsul set del protagonista Il vincitore dell'Emmy,II si è procurato un lievealla mano giovedì durante le riprese della serie Netflix, Man ona Città del Messico, costringendo la produzione a una pausa. Le riprese dovrebbero riprendere lunedì per la serie drammatica composta da otto episodi, adattamento dei primi due libri di A.J. Quinnell, Man one The Perfect Kill, della serie thriller in cinque romanzi dell'autore. L'disul set di Man onSecondo quanto si apprende,II dovrebbe tornare al lavoro prima della chiusura della produzione per le vacanze, il 20 dicembre. .