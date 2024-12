Game-experience.it - Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, svelati I requisiti di sistema PC

Aspyr ha rivelato ididiof; 2per PC, gioco in arrivo su Personal Computer, console e Nintendo Switch il 10 dicembre 2024. Il progetto non si limita a migliorare risoluzione e framerate, ma rinnova il comparto grafico, il gameplay ed introduce tutta una serie di contenuti inediti.Con iche variano da configurazioni modeste a PC di fascia alta, il titolo promette un’esperienza arricchita e al passo con le aspettative moderne.Vediamo qui sotto iMinimi (come rivelato da DSOGaming):operativo: Windows 10+Processore: Intel i3 / AMD FX-4100Memoria: 4 GB di RAMScheda video: GeForce GT 620 1gb / Radeon HD 8670DInvece qui di seguito scopriamo iconsigliati:operativo: Windows 10+Processore: Intel i7 / AMD Ryzen 7 5800Memoria: 16 GB di RAMScheda video: NVIDA RTX 2080 / Radeon RX 6750Ricordiamo cheof; 2remaster rappresenta una revisione completa, con:Modelli 3D e texture rifatti.