La Roma travolge il Lecce, all'Olimpico finisce 4-1

(ITALPRESS) – Labatte 4-1 ile sale a 16 punti in classifica nel giorno della 100esima panchina giallorossa di Claudio Ranieri. Decisive le reti di Saelemaekers, Mancini, Pisilli e Kone per restituire sorrisi all’ambientenista dopo quattro sconfitte consecutive. Il momento è delicato e l’infermeria non aiuta, visto che Ranieri deve fare a meno di Dovbyk, influenzato e non presente in panchina. Al centro dell’attacco c’è Dybala, che di mestiere fa il falso nove ma che al 5? fa le veci dell’ucraino con un colpo di testa che per poco non sorprende Falcone. Nelle prime quattordici partitesono state le uniche due squadre a non aver trovato il gol nei primi 15 minuti di gioco. La statistica da stasera però non vale più per i padroni di casa che al 13? passano in vantaggio: El Shaarawy premia il taglio in area di Saelemaekers che col sinistro strozza il pallone quel che basta per battere Falcone.