La Forza del Destino un’opera che ci parla | Continueremo a cantare finché le stragi non finiranno

Milano – ??“Nel primo atto il coro che canta ‘viva la guerra’ è da brividi: fa quasi male guardare questi ragazzi che, ingenui, ignari vanno incontro alla morte, con tanta leggerezza. Poi però si vede la miseria e la devastazione che la guerra porta. Èche fa riflettere oggi”. Ll’étoile Roberto Bolle plaude alla scelta di portare alla Scala Ladel, dopo un quarto di secolo e 59 anni dall’ultima prima. “Ci, rispecchia il mondo attuale. E da qui ci aggrappiamo a questo grido di speranza, di pace e di amore”. La guerra è presente non solo in tutti e quattro gli atti dell’opera diretta da Riccardo Chailly e con la regia di Leo Muscato, ma anche nei commenti di chi esce all’intervallo e a pochi metri di distanza nei cori della piazza. C’è chi, all’arrivo al Piermarini, non dimentica la tensione fuori e la fatica per raggiungere il Teatro: “Sono entrata in un posto di bellezza e musica con tutta la polizia intorno.