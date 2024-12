Quotidiano.net - Italia sotto mazzetta: 48 inchieste di corruzione censite da Libera nel 2024

è il dossier sullepercheha censito dal 1° gennaio al 1 dicembre: sono 48 le, con il coinvolgimento di 28 procure in 14 regioni, 588 le persone indagate. Le regioni meridionali compreso le isole "primeggiano" con 20 indagini, seguite da quelle del Centro (16) e dal Nord (12). Prima il Lazio con 10, seguita da Campania con 9, la Lombardia con 7, Sicilia con 5 e Puglia con 4. In queste regioni si concentra il 74% delle. Ci sono "mazzette" per finte vaccinazioni covid o per ottenere falsi titoli di studio, "mazzette" che hanno facilitato l'aggiudicazione di appalti per la gestione dei rifiuti o per la realizzazione di opere pubbliche o la concessione di licenze edilizie. Poi ci sono leper scambio politico elettorale e quelle relative alle grandi opere.