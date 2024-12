Ilrestodelcarlino.it - Iniziative scolastiche 2024-25: progetti di educazione ambientale approvati

L’Amministrazione comunale ha preso in esame le treche per l’anno scolastico-25 le associazioni ambientaliste Cea La Marina Ecoidee e Argonauti Aps hanno organizzato: "Il Mare, Fonte di vita da salvare" rivolto a 6 classi della scuola primaria ed articolato in 6 incontri, "Curiosando sotto il mare" rivolto alla scuola dell’infanzia, "Una risorsa d’aMARE – terza edizione" da svolgersi in spiaggia e presso i locali del Pic Pesca per le scuole primaria e media per due giornate. Considerato che talididattici costituiscono un’importante occasione di informazione ed, l'Amministrazione ha ritenuto di aderire aididattici. Inoltre, l’adesione all’iniziativa, come da Piano economico redatto dalle associazioni, prevede una spesa complessiva a titolo di contributo di 2.