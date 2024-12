Ilgiorno.it - Il sindaco Rapinese ringrazia le forze dell'ordine per l'ordine pubblico a Como

Per manifestare il suo apprezzamento alleper gli interventi didisposti negli ultimi giorni in piazza San Rocco e in piazzettaa Tessitrice, ilAlessandroha deciso di girare un video con alcuni residenti. "Grazie alleche hanno liberato piazzaa Tessitrice dal caos", ha sottolineato, riferendosi alla chiusuraa sala scommesse a cui è stata revocata la licenza. Un provvedimento, firmato dal questore Marco Calì, logica conseguenzae chiusure temporanee nell’ottobre 2023 e nell’agosto 2024, alle quali non è seguito il rispettoe regole. Le segnalazioni e le indagini compiute dalla polizia hanno permesso di accertare che il centro scommesse era diventato un punto di ritrovo per persone con precedenti penali e pericolose.