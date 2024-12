Quotidiano.net - Gli operai di Logitech, 'serve un miracolo di Natale'

"Signor Presidente, padre di tutti gli italiani, ci appelliamo a lei per un aiuto che possa salvare noi e le nostre famiglie da quest'ingiustizia e che possa ridarci il nostro lavoro, la nostra serenità e soprattutto la nostra dignità. Signor Presidente, abbiamo bisogno di unnatalizio". Dopo i lavoratori Trasnova, anche i 101di, azienda in subappalto alla prima, scrivono al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere il suo aiuto nella vertenza che li vede licenziati a partire dal 1 gennaio. "Mai avremmo immaginato nella nostra vita di scrivere questa lettera - sottolineano nella missiva - noi sempliciche scriviamo al Presidente per chiedere aiuto per una situazione più grande di noi. Da pochi giorni abbiamo ricevuto una lettera di licenziamento collettivo (101tra Pomigliano, Cassino e Melfi) per una mancata conferma di lavoro da parte di Stellantis per Trasnova, ditta di cui siamo subappalto.