Furto all’outlet con inseguimento Merce recuperata e tre arresti

Si è concluso con l’arresto di tre persone da parte della polizia stradale il pomeriggio di furti conda film lungo l’A1. Venerdì la Sala Radio della polizia stradale di Firenze ha diramato una nota di ricerca per una Seat Arona: era sospettata di essere coinvolta in furti ai danni delle auto parcheggiate di fronte al centro commerciale The Mall di Leccio. Gli investigatori aretini hanno intercettato il veicolo all’area di servizio di Badia al Pino. Quando gli agenti sono scesi dall’auto di servizio per effettuare i controlli, il conducente della vettura ha improvvisamente accelerato, dando il via a unlungo quattordici chilometri di autostrada in direzione Arezzo. Durante l’, i fuggitivi hanno addirittura tentato di speronare l’auto della polizia, in una scena che non aveva niente da invidiare a un film d’azione.