Ilfattoquotidiano.it - Ennennum, originale fantascienza indiana sull’immortalità al festival River to River di Firenze

Per sempre insieme, fino all’eternità. Ma anche no. C’è qualcosa di sotterraneamente sinistro e intimamente intrusivo in, il film indiano diretto della regista Shalini Ushadevi,apparentemente parca, levigata, priva di azione e di sovraesposizione tecnologica, che in queste ore va in prima italiana al 24esimotoIndian Filmdi(5-10 dicembre 2024).Devi (Santhy Balachandran) e Ouso (Anoop Mohandas) sono una coppia ricca e agiata che vive in una villa alla Frank Lloyd Wright tutta pietra, legno e vetrate immersa nella natura tra rami e tronchi d’albero. Il fratello di Ouso, un’eminente politico appena morto, aleggia nel ricordo dei due amorevoli corpi dei protagonisti intrecciati a letto. L’emissario del “Partito” richiede la candidatura di Ouso mentre un programma riprodurrà a breve voce e corpo del morto.