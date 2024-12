.com - Eccellenza / La Maceratese vince ed allunga, il Fabriano Cerreto perde 3-2 contro la Sangiustese

Parità tra Urbania e Chiesanuova, squadre che fra pochi giorni si affronteranno per la finale di Coppa Italia. Il Montefano passa a MatelicaVALLESINA, 8 dicembre 2024 – Giornata prochelo sdirettoil K Sport Montecchio Gallo grazie a due reti di Vrioni.Le immediate inseguitrici pareggiano.All’Alma Fano non riesce il primo hurrà di stagione: in vantaggio dui due gol viene raggiunto e superato. Ilsotto di due reti riesce a recuperare ma poi Corneo la manda in crisi.-K Sport 2-0 Vrioni, Vrioni (Bogo di Oristanio)– Gagliardini, Ciattaglia (41? st Del Moro), Vanzan, Nicolosi, Lucero, Bongelli, Oses (33? st Mastrippolito), Nasic, Vrioni (33? st Cirulli), Ruani (39? st Grillo), Albanesi (19? st Bracciatelli). A disposizione: Sansaro, Sciarra, Mastrippolito, Grillo, Gomis, Marchionni, Bracciatelli, Cirulli, Del.