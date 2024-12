Calcionews24.com - Como Fabregas: «Se non vinco mi inc***o, il clima oggi ha fatto la differenza; cresceremo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Cesc, tecnico del, in conferenza stampa dopo il pareggio dei lariani contro il Venezia Cescha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in Venezia. Di seguito le sue parole. IL VENTO HA CONDIZIONATO LA PARTITA – «Sì sono d’accordo, anche il freddo. Ma quando non si vince .