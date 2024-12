Ilrestodelcarlino.it - Com’è cambiato Lido Adriano: dalla malavita a città turistica

(Ravenna), 8 dicembre 2024 – Ha visto nascere, l’ha visto crescere in modo disordinato, ha toccato con mano gli anni difficili di quando vi si incontravano “tipi poco raccomandabili“ e si è posto un obiettivo, quello di fare anche l’impossibile per rendere la località un fiore all’occhiello, non solo, della riviera ravennate: e c’è riuscito. Per iadrianesi, Gianni De Lorenzo è stato per quasi 30 anni il ‘sindaco’ della frazione, colui che in buona sintonia con palazzo Merlato è sempre riuscito a farsi ascoltare, colui che, per i suoi trascorsi di direttore artistico della Pritona, ha conosciuto i più noti cantanti, artisti, personaggi culturali del momento e se li è fatti amici cui rivolgersi per dar lustro a. Ha cominciato quando presidente della Pro Loco era Gianni Celletti, ne è diventato il vice, poi gli è succeduto e fino a pochi mesi fa è rimasto praticamente sempre in sella dando vita a una lunga serie di iniziative che hanno portatoad essere la localitàmente più frequentata.