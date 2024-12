Oasport.it - Boxe: chiusi i Campionati Italiani Assoluti. Anche Baldassi, Malanga, Sorrentino e Charaabi tra i tricolori

Si chiude oggi il cammino deidisia al maschile che al femminile. Organizzazione, quella dei massimi tornei, affidata all’ASD Unione Sportiva Lombarda, che ha portato i pugilisul ring al Palasport Somaschini di Seregno. Tutte le finali hanno avuto conclusione, tra conferme (tante) e sorprese (decisamente meno).In particolare, del gruppo azzurro in campo maschile si sono visti con successo Gianluigi “Gigi”e Michele, entrambi in grado di portare a termine senza problemi i loro combattimenti conclusivi.In campo femminile, invece, l’ampia presenza del contingente azzurro, tra figure storiche, punte del momento e nuove leve, fa la differenza. Si rivede il sorriso sul volto di Erika Prisciandaro e Lucia Elen Ayari tra le altre, mentre Giordanae Sirinefanno valere i rispettivi status così come Rebecca Nicoli.