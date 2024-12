Ilrestodelcarlino.it - Bilancio di previsione Dozza 2025-2027: sviluppo e sostegno sociale al centro

È stato presentato durante l’ultima seduta del consiglio comunale diildiper il triennio. "Uno strumento fondamentale per il futuro della nostra comunità – hanno detto il sindaco Luca Albertazzi e la sua vice Barbara Pezzi durante l’intervento tra i banchi –. I prossimi mesi saranno decisivi per raggiungere alcuni obiettivi strategici sui quali lavoriamo da tempo. Ancora invariate aliquote e tariffe comunali per l’undicesimo anno consecutivo. Un risultato più unico che raro anche perché accompagnato da innovativi strumenti di". Dalle crescenti risorse dedicate alla diversa abilità ai fondi riservati alle famiglie con figli a carico. Ferme anche le rette scolastiche e confermato il bonus ‘A piccoli passi’ che strizza l’occhio alla natalità.