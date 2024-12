Oasport.it - Atletica, l’Italia conquista il bronzo con le under 20 agli Europei di Cross. A Fitzgerald e Laros i primi titoli

Glidi2024 si sono aperti con la disputa delle gare riservate20: tre giri da percorrere sui pratoni di Antalya (Turchia), dove la temperatura è di 12 °C e il percorso non è caratterizzato da troppo fango nonostante la pioggia caduta ieri pomeriggio e stanotte. I più giovani in gara si sono cimentati sulla distanza dai 4.812 metri, scaldando così l’ambiente in vista della staffetta mista, delle prove23 e soprattutto delle gare seniores, dovesognerà in grande con Nadia Battocletti e Yeman Crippa.Tra le20 si è imposta la britannica Innes, che ha sferrato l’attacco risolutore nella seconda parte del secondo giro, facendo il vuoto e involandosi in solitaria verso il traguardo. Sigillo brillante con il tempo di 15:47, distanziando di undici secondi la connazionale Jess Bailey e di sedici secondi la danese Sofia Thoegersen, che ha preceduto in volata la tedesca Julia Ehrle.