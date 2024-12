Romadailynews.it - Arriva a Roma “Eterna” la prima pensilina smart Atac

ha ufficialmente inaugurato la sua, chiamata “”, una struttura altamente tecnologica che segna l’inizio di una serie di interventi di innovazione nell’ambito della mobilità urbana. La cerimonia di apertura ha avuto luogo il 6 dicembre mattina in via Nomentana, nei pressi di Piazza di Porta Pia, un’area centrale della capitale. All’inaugurazione erano presenti figure di spicco, tra cui l’assessore alla Mobilità diCapitale, Eugenio Patanè, il direttore generale di, Alberto Zorzan, e il managing director di IGP Decaux, Andrea Rustioni, che hanno sottolineato l’importanza del progetto per la modernizzazione del trasporto pubblico nella città.“” rappresenta una vera e propria evoluzione rispetto alle tradizionali fermate dei mezzi pubblici. Caratterizzata da un design moderno e innovativo, la struttura è realizzata con superfici trasparenti che permettono ai passeggeri di ripararsi dai raggi del sole e dalle intemperie.