Linkiesta.it - «You are the media now», e la democrazia nichilista dell’uomo-massa digitale

Leggi su Linkiesta.it

Non so se il giudizio sia troppo lusinghiero per il compagno di merende politiche di Beppe Grillo o troppo malevolo verso il Mister X della politica e del business planetario, ma ad ascoltare Elon Musk proclamare l’avvento della nuova era del citizen journalism, in cui non solo il mezzo sarà il messaggio, ma il pubblico diventerà l’uno e l’altro – «You are thenow» – sembra di sentire Gianroberto Casaleggio quando spiegava di volere distillare la volontà generale dagli alambicchi di Rousseau e teorizzava l’ordine politico perfetto come quello di un formicaio, di cui le formiche non devono essere consapevoli «per non creare problemi di coordinamento», ma che devono essere convinte di determinare da protagoniste del gioco, non da rotelle di un ingranaggio. Formiche che fanno quello che devono, persuase di fare quello che vogliono.