Un’altra tegola obbliga lantus ad un nuovo cambio, in una situazione d’emergenza vera e propria per Thiago Motta.Perché dopo gli altri infortuni che hanno obbligato lantus ad intervenire sul calciomercato, che vedrà i bianconeri come protagonisti assoluti visto l’al crociato per Bremer e Cabal, unKO manda in totale emergenza Thiago Motta.Si tratta di unin difesa, che obbliga lantus a chiamare i rinforzi dalla Next Gen, in attesa di scegliersi un nuovo difensore a gennaio.Unin difesa: non c’è pace per lantusNon c’è pace per Thiago Motta e per i bianconeri, per quanto successo anche nel corso dei primi minuti dintus-Bologna. Une sempre per quanto riguarda il reparto difensivo.Nei primi minuti di gioco si è fatto male undifensore dellantus, dopo le situazioni già emerse con Bremer e Cabal, che hanno costretto lantus a fare delle scelte per quanto riguarda i ruoli in difesa, occupati anche dai giovani dellaNext Gen.