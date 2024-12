Inter-news.it - Teotino: «Inter-Napoli per lo scudetto? Una ha più certezze!»

presente dagli studi di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione riguardo quella che è secondo lui la lottain Serie A tra.LOTTA– Gianfrancoha parlato così riguardo la lotta: «Duelloper lo? I nerazzurri sono più forti, ha più. È una squadra che sa da un paio di anni di essere la più forte, dalla fine di Champions League, poi il campionato dominato. Tutte queste cose danno. Ilinvece si sta ricostruendo, dopo che questeerano state demolite. Quello che ha fatto Conte finora è stato un miracolo, riportando la squadra in testa alla classifica. L’a me stasera è piaciuta tanto, il Parma ha fatto una partita seria. Ho visto una squadra brillante tecnicamente, magari non con dei ritmi assurdi, ma eccellente».