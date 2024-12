Thesocialpost.it - “Signorini ce l’ha fatta”. Grande Fratello, entra la super attrice italiana: che colpo

Ilsi arricchisce di nuovi colpi di scena: Alfonsorilancia il programma con ingressi che promettono di movimentare le dinamiche della casa. Come riportato da Davide Maggio, l’Eva Grimaldi, già concorrente del GF Vip 6, entrerà presto. Con il suo carattere deciso e schietto, Eva è pronta a creare scompiglio e a far parlare di sé.Ma non è l’unica sorpresa. Secondo indiscrezioni, il vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi, potrebbe tornare nella casa come ospite speciale. Una fonte ha rivelato a Libero: “Tommaso è un personaggio che fa parlare di sé. Anche una presenza breve potrebbe dare al programma la spinta necessaria per conquistare nuovi spettatori e fidelizzare quelli attuali”. Zorzi, infatti, resterebbe alcune settimane con i gieffini per poi uscire, lasciando sicuramente il segno.