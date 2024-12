Lanazione.it - Sesto e Reggello al voto nel ’27, c’è un anno in più di mandato. Falchi al bivio delle regionali

Firenze, 7 dicembre 2024 – Slitterà di unildei sindaci eletti, nel periodo del Covid, nel secondo semestre del 2020 e 2021. Il chiarimento arriva da una circolare del Ministero dell’Interno, la 83/2024, che dà una risposta definitiva ai tanti quesiti inviati sulla dataprossime amministrative per i Comuni che, a causa della pandemia e per effettodisposizioni d’urgenza emanate, hvotato, quattro e tre anni fa, oltre la finestra temporale 15 aprile -15 giugno e che vedrdunque cadere il termine della consiliatura nel secondo semestre del quintodel. Il ‘responso’, redatto dal Ministero, è dunque che le elezioni amministrative si terrnella primavera del 2026 per i Comuni che hvotato nella seconda metà del 2020 e nel 2027 per chi, invece, è andato alle urne nel secondo semestre 2021.