Lopinionista.it - Ricchi e Poveri, Al Bano, Ferzan Ozpetek e Stefano Zecchi a “Domenica In”

Leggi su Lopinionista.it

foto di Amilcare IncalzaROMA –8 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 13^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con I, protagonisti di un ampio spazio nel quale ripercorreranno la loro carriera e si esibiranno in studio con alcuni loro ultimi successi come “Aria” e “Ma non tutta la vita”, oltre a presentare il loro nuovo singolo “Il Natale degli Angeli”. Il cantante Alsi racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi con il brano “E’ la mia vita”, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.Il registasarà in studio per presentare in anteprima il suo nuovo e attesissimo film ‘Diamanti’, che uscirà nei cinema il prossimo 19 dicembre e che vede nel cast anche Mara Venier.