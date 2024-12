Bergamonews.it - Questioni di nomine, segreti e bugie in Europa?

Leggi su Bergamonews.it

Adesso che a Bergamo lein Fondazione Accademia Carrara e Fondazione Donizetti sono, come tutti i Salmi, finite in gloria, qualche riflessione sul tema, tra Bergamo e, si può cominciare a fare senza rischi di polemizzare.Anche perché dopo le indicazioni di Trump per il suo futuro governo, con scelte a quanto sembra tragicamente bizzarre, non si vorrebbe che tutti si ritenessero liberi di scegliere senza procedure di nomina corrette. È fondamentale, infatti, che alla base delle scelte ci siano delle regole e dei criteri di governance che rispondano poi ai meccanismi di gestione di un ente, di un governo, di una istituzione successivamente alle. Così chi è chiamato in un ruolo può sapere prima che cosa lo aspetta.Il mondo bancario, a differenza di altri enti e istituzioni, ha cercato nel tempo di identificare molto nel dettaglio i criteri per le