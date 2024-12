Tpi.it - Perché Ballando con le stelle 2024 stasera non va in onda: motivo e quando torna

con lenon va incon le, sabato 7 dicembre, non va insu Rai 1? Il talent show oggi non verrà trasmesso a causa della Prima della Scala che vedrà la versione tv condotta, come da tradizione, da Milly Carlucci. La conduttrice seguirà da Milano anche quest’anno, come d’abitudine, l’evento culturale per eccellenza, sebbene cada nel giorno canonico di messa indicon le. Trasmettere ugualmente la puntata del talent, partendo in ritardo con il traino notoriamente disastroso de la Prima della Scala avrebbe danneggiato, oltreché impedito alla Carlucci di portare avanti un impegno che dura da anni.Macon le? Il programma, arrivato alla semifinale, salterà solo “un turno” e tornerà inregolarmente il prossimo sabato, 14 dicembre