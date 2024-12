Ilrestodelcarlino.it - Pavarotti d'Oro: Vittorio Grigolo premiato al teatro di Correggio

Grande successo l’altra sera per ild’Oro, galà della lirica a scopo benefico che da anni viene proposto aldi, grazie all’idea del compianto Franco Casarini, detto Panocia, grande amico di Big Luciano, al quale è dedicato l’evento, che ogni volta premia un personaggio celebre dello spettacolo. In questa edizione, che ha visto l’enorme impegno della Pro loco, il riconoscimento è andato al tenore, che esattamente 34 anni fa esordì a fianco dialdell’Opera di Roma, nella Tosca, interpretando un pastorello. In scena pure l’Ensemble Gocce d’Opera diretto da Paolo Andreoli, il soprano Maria Francesca Rossi, il mezzosoprano Cristina Melis, il tenore Michele Cerullo, il baritono Alessio Verna, oltre al giovane violinista Gabriele Formentelli.