Oasport.it - Pattinaggio artistico: ufficiale! L’oro olimpico Sui torna in gara con un nuovo partner. Obiettivo Milano-Cortina

Leggi su Oasport.it

La notizia era nell’aria già da diverse settimane, ma adesso è stata comunicata anche per via. Wenjing Sui, oro nelle coppie d’a Pechino 2022 in coppia con Cong Han,alle competizioni, con l’di prendere parte ai Giochi Olimpici di2026, programmati come sappiamo all’interno dell’Unipol Forum. Il rumors ha trovato la conferma nella giornata di ieri, venerdì 6 dicembre, attraverso un post pubblicato dall’atleta su Weibo, etichettata comunemente come il “twitter cinese”.“Ciao a tutti – si legge – dopo un periodo di duro lavoro e preparazione, con l’aiuto della squadra, ho ripreso ad allenarmi e ho investito nella preparazione alla competizione. Spero di continuare a mostrare più lavori in futuro e non vedo l’ora di vedervi tutti sul campo.Squadra cinese,, forza!“.