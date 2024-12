Iltempo.it - Papa Francesco con un vistoso livido: "Ha battuto il mento sul comodino"

è apparso nelle udienze di oggi e nel Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali con unal, sulla parte destra del viso, e un cerotto sul collo. L'immagine del pontefice, ripresa dalle telecamere, ha destato la preoccupazione di molti. Interpellato dai giornalisti, il direttore della sala stampa vaticana ha spiegato che "l'ematoma è conseguenza di una contusione di ieri mattina", e che Bergoglio "hailsul". Il Pontefice ha chiesto ai nuovi 21 cardinali creati nel concistoro di essere costruttori di unità e fraternità, di non guardare al successo ma di non stancarsi di percorrere il cammino della fraternità. Se la competizione "distrugge l'unità", è l'adesione all' "avventura della strada", vale a dire "la gioia dell'incontro con gli altri, la cura verso i più fragili", che deve animare il servizio dei cardinali.