Paolo Jannacci riceve il premio Cultura della Pace a Sansepolcro

L’inizio ufficialeparentesi natalizia è preceduto dalla cerimonia di consegnaXVII edizione delnazionale "-Città di", che catalizza l’attenzione nel sabato odierno. Are il prestigioso riconoscimento, come già anticipato, è, figlio del grande Enzo, anche lui musicista, compositore, arrangiatore e cantautore. "Musica, memoria, lavoro" è il campo di indagine ispezionato in questa circostanza dal comitato tecnico, che ha optato per lui con la seguente motivazione: "Attraverso il suo lavoro di artista, di musicista e di uomo di spettacolo, è riuscito a sottolineare e trasmettere l’importanzasolidarietà, dello stare insieme per una causa,denuncia sociale e, non ultima,sicurezza sul lavoro, contribuendo a creare unadiutile alla trasformazione positivarealtà".