Lanazione.it - Natale e Immacolata, il grande weekend degli arrivi

Arezzo, 7 dicembre 2024 – Gira senza sosta la ruota panoramica, l’albero magico fa gli straordinari. Per una foto con Babboi tempi di percorrenza si allungano e per un brazel c’è da mettersi pazientemente in fila. E’ iniziato ieri con i primiil fine settimana dei grandi numeri. Lo sapevamo, è quello dell’negli ultimi anni ilclou della Città diche dopo l’8 dicembre di solito tira un po’ il fiato rispetto ai precedenti fine settimana. E nonostante questa volta non ci sia nessun ponte a fare effetto fisarmonica per gli, oggi e domani sono attese lo stesso decine di pullman da tutto il centro sud Italia, oltre che migliaia di auto private e tantissimi camper. E’ il giro di boa delcalendario di eventi voluto dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzata con il Comune di Arezzo che dal 16 novembre scorso al 6 gennaio 2025, ogni fine settimana, veste a festa il centro.