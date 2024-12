Ilgiorno.it - Milano, corteo unico pro Palestina e contro ddl sicurezza: sfilano in centro 2mila persone

Leggi su Ilgiorno.it

, 7 dicembre 2024 – Oggi, sabato 7 dicembre, in scena unlungo le vie del, in direzione opposta alla Scala (dove oggi scatta l’ora della Prima, con “La forza del destino”): in unappuntamento l’iniziativa "resiste"il ddle i giovani palestinesi d’Italia che ogni sabato da più di un annoper le vie della città per chiedere la fine del conflitto in Medioriente. Partenza da Porta Venezia, per arrivare a largo Cairoli, all’ombra del Castello Sforzesco. Secondo le prime informazioni alla manifestazione presenti circa duemila. Tanti gli striscioni e gli slogan , da “No allo stato di polizia, no al ddl 1660” a “Resistiamo a guerra e ddllibera”. Srotolato lungo Corso Venezia un lungo striscione arcobaleno con la scritta “Pace”.