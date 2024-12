Game-experience.it - Metacritic rivela i dieci giochi peggiori del 2024, c’è anche Silent Hill

Con l’arrivo di dicembre, è giunto il momento di fare i bilanciper il mondo dei video. E proprio per questo motivo,ha deciso di proporre la top 10 con iche hanno ricevuto levalutazioni nel corso di questoormai sul viale del tramonto.Dopo aver scoperto che Astro Bot è il gioco delcon la media voto più alta, leggiamo qui sotto la lista condivisa dal noto aggregatore di voti della stampa specializzata per quanto riguarda i titoli più deludenti:jutsu Kaisen: Cursed Clash ha un Metascore di 44 (versione PlayStation 5)Looney Tunes: Wacky World of Sports ha un punteggio di 47 (versione PlayStation 5)Taxi Life: A City Driving Simulator ha un Metascore di 51 (versione PC)Pneumata ha un punteggio di 52 (versione PC)TMNT Arcade: Wrath of the Mutants ha un Metascore di 52 (versione PlayStation 5)Test Drive Unlimited Solar Crown ha un punteggio di 53 (versione PlayStation 5): The Short Message ha un Metscore di 53 (versione PlayStation 5)Funko Fusion ha un punteggio di 54 (versione PlayStation 5)Die By The Blade ha un Metascore di 54 (versione PC)Sker Ritual ha un punteggio di 55 (versione PlayStation 5)Ovviamente è importante precisare che questa classifica è frutto esclusivamente della media voto deirilasciati nel corso deled inseriti su, ragion per cui non spiega nel dettaglio i motivi per cui queste opere non siano state in grado di convivere la stampa specializzata di tutto il mondo.