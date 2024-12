Laprimapagina.it - Mal di pareggite per la Juve: con il Bologna pari in extremis

Lantus pareggia 2-2 contro ildopo essere stata sotto per 0-2 grazie a un destro alla Del Piero di Mbangula al 92?. Continua il mal diper la Vecchia Signora che nella 15a giornata di Serie A colleziona l’ennesimo, questa volta in. La squadra di mister Italiano ha giocato per ampi tratti meglio dei bianconeri.Ndoye con un destro sotto la traversa gela lo Stadium, al 53? raddoppia Pobega messo davanti a Perin da un colpo di tacco magnifico di Castro. Il primo gol in bianconero di Koopmeiners (62?) rimette in partita Madama.I bianconeri trovano il definitivo pareggio grazie al giovane talento Mbangula entrato da pochi minuti. Thiago Motta (espulso) mantiene l’imbattibilità di campionato, ma la vetta è ora lontana 7 punti.