“La protezione dei minori dalla violenza in rete”, seminario con Roccella

ROMA – In occasione della Giornata europea per ladei minorenni contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale, che viene celebrata il 18 novembre di ogni anno, lunedì 9 dicembre, alle ore 14, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il“Ladeiin”.Interventi introduttivi della deputata Elisabetta Gardini, Presidente della delegazione italiana dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità, Eugenia(foto), e dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo “Ladeiin”,conL'Opinionista.