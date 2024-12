Nerdpool.it - Industry Giant 4.0 – La rinascita del gigante industriale

Disponibile su Steam,4.0 segna il ritorno di un classico dei giochi di simulazione gestionale. Dopo anni di attesa, il titolo sviluppato da Don Vs Dodo e pubblicato da Toplitz Productions è pronto a conquistare nuovi fan e soddisfare i veterani del franchise con una formula che unisce tradizione e innovazione.Un’eredità pesanteChi ha vissuto l’epoca dei mouse a rotella ricorda ancora oggi la difficoltà e il fascino dei primi capitoli di. L’obiettivo rimane lo stesso: partire da una piccola attività per costruire un impero, gestendo tutto nei minimi dettagli, dalla produzione alla distribuzione, fino al controllo delle finanze e delle politiche aziendali. Con4.0, il gioco non si limita a riproporre i punti di forza dei suoi predecessori, ma aggiunge una miriade di nuove funzionalità, come un motore grafico completamente 3D, nuove meccaniche di simulazione e una gestione aziendale ancora più profonda.