Il beach è donna soprattutto in panchina

Segnatevi questo nome: Caterina De Marinis. È una pioniera. Del suo sport (ilvolley), della sua professione (allenatrice) e pure del suo genere: è l’unicaa guidare una Nazionale seniores della Federazione italiana pallavolo. Sì lo sport delle donne. Solo a parole, perché nei fatti comandano gli uomini. Tranne lei, appunto. Nel 2021 è stata scelta per allenare la coppia femminile diche si doveva qualificare per Parigi, ovvero Menegatti-Gottardi. Ci sono riuscite, ai Giochi 2024 sono arrivate fino agli ottavi e poi agli Europei sono salite sul podio (non avveniva da tredici anni) con la medaglia d’argento. Ora riparte il nuovo quadriennio olimpico che terminerà a Los Angeles 2028 e di coppie da condurre alla ribalta ne ha addirittura due: sarà il direttore tecnico della nazionale femminile.