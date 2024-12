Gamberorosso.it - Guida gastronomica di Tirana: i migliori indirizzi tra buon cibo, feste di paese e lezioni di vita lenta

gourmet e di fine dining, locali per la colazione e cocktail bar. Mercati,gastronomiche e pause di gusto. Ecco dove assaggiare ipiatti, caffè e cocktail di, la città in cui mangiare e bere bene non è solo un gesto di consumo e nutrimento, ma un vero rito da tutti rispettato, oltre che un imperativo felice.Perché andare aa mangiare?Ricerca dellematerie prime, varietà degli ingredienti (sempre freschissimi), stagionalità e gusto per la convivialità. Sono i pilastri della nuova scenaalbanese che non ha niente da invidiare alla nostra. Anzi. Non solo dall’altra parte dell’Adriatico è, praticamente, impossibile alzarsi dal tavolo insoddisfatti di un pasto, ma c’è qualcosa che noi italiani dal popolo albanese dovremmo imparare: a prenderci del tempo.