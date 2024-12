Ilnapolista.it - Guardiola: «Non volevo offendere Mourinho, era uno scherzo. Siamo entrambi ai livelli di Ferguson e Wenger»

Il botta-risposta tra Pepe Josecontinua. Dopo che il tecnico del City aveva fatto un’allusione allo Special One mostrando il numero 6 con le dita (numero di Premier vinte) in seguito alla sconfitta contro il Liverpool, il portoghese aveva risposto che i suoi 3 campionati erano stati vinti onestamente.E in conferenza stampa ieri è arrivata la contro-risposta di: «Non, era uno»«Era uno» ha dichiarato Pep. «È un altro nome della lunga lista di chi ci vuole in League One serie C inglese. Ma dico a Jose la stessa cosa che dico a tutti gli altri:innocenti fino a prova contraria. Dopo, vedremo cosa succederà, ma è così che stanno le cose».Il tecnico fa riferimento alle 115 accuse contro il Manchester City per bilanci finanziari.