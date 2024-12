Thesocialpost.it - Gino Cecchettin: “Un incontro con Turetta? Non lo escludo ma ci vorrà del tempo”

, padre di Giulia, non esclude la possibilità di un futurocon Filippo, l’uomo che ha ucciso sua figlia e che è stato appena condannato all’ergastolo nel primo grado di giudizio. “Cidel, ma potrebbe essere una fase importante. Se entrambi seguono il giusto percorso, con un perdono autentico e un’opportuna riabilitazione, non lo.”, affermain un’intervista con Gianluigi Nuzzi durante ‘Quarto Grado’, in onda stasera su Retequattro.Leggi anche: L’Atalanta batte 2-1 il Milan e continua a sognare in grande: la decide Lookman“Filippo dovrebbe contribuire a chiarire cosa lo ha spinto a compiere un gesto così estremo. Potrebbe offrire un’importante testimonianza su cosa scatti nella mente di qualcuno che commette un simile atto. Dal momento che ha vissuto questa esperienza, con sincerità e il supporto di un professionista che possa aiutarlo a esplorare il suo passato, potrebbe fornire un aiuto a chi si trova in una situazione simile alla sua”, aggiunge