Bergamonews.it - “Giacomo Matteotti, l’Italia migliore”, la presentazione del libro al Mutuo Soccorso

Il Centro Culturale Nuovo Progetto presenta il” di Federico Fornaro lunedì 9 dicembre alle 18 nella sala Zaninoni del, in via Zambonate 33 a Bergamo.Interverranno Elena Carnevali, Sindaca di Bergamo, Federico Fornaro, autore del, saggista e parlamentare e Giovanni Scirocco, docente di Storia contemporanea all’Università di Bergamo.Fornaro nelmette bene in luce quel che è accaduto a, come peraltro anche a Giovanni Amendola, cioè il fatto che l’aura del martire antifascista e la sua enorme popolarità abbiano quasi sempre offuscato l’originalità e la modernità del suo pensiero politico. Ma questo “mito dimezzato” è stato possibile anche perché, come sottolinea l’autore del, nel secondo dopoguerra e oltre, la sinistra italiana maggioritaria era lontana, nella sua ideologia seppure non nella sua prassi, dalla cultura politica socialdemocratica e dal riformismo, sia pure intransigente e “rivoluzionario” come fu quello di