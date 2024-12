Lanazione.it - Firenze, ladri in azione a San Jacopino. Un colpo e quattro tentativi in una notte

, 7 dicembre 2024 - Un furto enon messi a segno. Tutti e cinque nel quartiere di San. A fare la denuncia il comitato Cittadini attivi Sanche questa mattina ha indetto un presidio di solidarietà per richiamare l'attenzione sull'escalation di atti vandalici nella zona. Secondo quanto ricostruito, nellatra venerdì e sabato, ignoti si sarebbero intrufolati all'interno di Tuttocapsule di viale Redi. Dopo aver sfondato la vetrata, isono fuggiti portando via computer, fondo cassa e macchinette del caffe. Ma la conta dei danni è ancora in corso. Sono almeno, invece, i colpi non messi a segno tra via Toselli, via Doni e viale Guidoni. Svapo's Smokies, per esempio, è la seconda volta in meno di un anno che è vittima di un tentativo di furto.