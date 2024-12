Thesocialpost.it - Donna si lancia dal Ponte Romano, vigilessa si tuffa a salvarla: “Non mollare, lotta ti prego”

“L’unica cosa che sapevo è che ero capace di nuotare e che dovevo raggiungerla. Non ho pensato a nient’altro, solo che dovevo salvare quella vita”. Sono le parole del luogotenente Miriam D’Amico, della polizia locale di Capua, che ha raccontato il salvataggio di una, G.D.B., 50enne di Curti,ta dal, lato Riviera Casilina, nel fiume Volturno.“Ero di turno in piazza quando è arrivata la notizia. Una persona si era gettata dal,” prosegue Miriam. “Ho gestito il traffico per far passare i soccorsi, ma appena il mio collega mi ha raggiunta, sono scesa verso il fiume. Sapevo che era viva: si abbracciava in posizione di protezione. Ho preso una canoa, che non avevo mai usato, e un remo. Con una corrente fortissima, l’ho raggiunta, le tenevo su la testa per evitare un’emorragia cerebrale dovuta al freddo e le parlavo.