Beautiful Ipotetico Gran Finale | Hope Si Ritira In Un Convento!

ha una crisi esistenziale, abbandona il mondo della moda e fa una scelta inaspettata. Come la prenderanno Liam e Thomas? Quale sarà l’di Sheila e degli altri protagonisti?Gli anni di drammi, tradimenti e conflitti arrivano a una svolta inaspettata, portando i personaggi principali dia un punto di riflessione che segna un nuovo capitolo nelle loro vite.trova la fede e abbandona il mondo della modaLogan, da sempre il simbolo della purezza e dell’amore incondizionato, è finalmente stanca delle lotte intestine e dei triangoli amorosi che hanno segnato la sua vita. Dopo una conversazione accesa con Brooke e Ridge, in cui emergono tutti i fallimenti e le sofferenze del passato,ha una crisi esistenziale.Decide di partire da sola per un viaggio in Italia, apparentemente per lavoro, ma in realtà per cercare una via di fuga dalle pressioni della famiglia Forrester.