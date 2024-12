Panorama.it - X Factor: Mimì vince l’edizione del riscatto

Leggi su Panorama.it

Caruso, nome d’arte, è la vincitrice della diciottesima edizione di X: è la prima volta che il talent show di Sky viene vinto da un concorrente di Manuel Agnelli, ormai un veterano tra i giudici del programma. Resta a bocca asciutta Achille Lauro, che nella finale di ieri ospitata a Napoli, nella monumentale Piazza del Plebiscito, arrivava con tre suoi concorrenti in lizza per il primo posto: i Patagarri, Lorenzo Salvetti e Les Votives. Diciassette anni, originaria del Mali, ma residente a Usmate Velate, in provincia di Monza Brianza, dove è stata adottata da piccola, quando aveva appena 8 mesi, da mamma Paola (musicista) e da papà Franco,, fin da giovanissima, ha dimostrato un grande amore per la musica, soprattutto per l’hip hop, il soul e il funk americano. Dopo l’esperienza con il Piccolo Coro La Goccia di Vimercate,ha preso parte a diversi concorsi canori,ndo nel 2023 il Fantastico Festival con una cover di Seven Nation Army e partecipando a Sanremo Giovani 2023 con il brano Mi Rubi Il Time.