WWE | Per Saturday Night’s Main Event annunciato un ritorno storico

La WWE dopo più di 15 anni dall’ultima volta ha deciso di riportare in scena un suoo tradizionale, ossiache si svolgerà sabato 14 dicembre al Nassau Veterans Memorial Coliseum di New York. Ildello show fa parte del nuovo contratto che la federazione ha firmato con NBC, casa madre del canale via cavo USA Network dove attualmente vanno in onda Raw, Smackdown e fino a poco fa anche NXT, che ha richiesto 4 special televisivi all’anno di sabato. Per tale spettacolo che dovrebbe durare approssimatamene 2 ore sono stati programmati diversi match titolati, di seguito la card:Cody Rhodes vs Kevin Owens per l’Undisputed WWE ChampionshipLiv Morgan vs Iyo Sky per il Women’s World CampionshipGunther vs Finn Balor per il World Heawyweight championshipLa finale del torneo per decretare la Women’s United States Champion inauguraleLa WWE continua ad arricchire la card di annunci al riguardo, infatti giusto un paio di ore fa tramite i propri canali social hanno comunicato che ci sarà un guest d’eccezione per il tavolo dei commentatori, si tratta dell’ex wrestler e commentatore Jesse VenturaLa WWE sembra puntare seriamente sulla buona riuscita di, tanto è che ha già fissato una data per il successivo che si terrà il 25 gennaio al Frost Bank Center in Texas, esattamente una settimana prima della Royal Rumble dell’1 febbraio.