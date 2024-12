Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto con un laccio al collo: è giallo al parco di Lunetta Mariotti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 6 dicembre 2024 -con unalla gola, èneldi Villa Angeletti. Il rinvenimento del cadavere questa mattina neldi, attorno alle 8.45 dagli operai di una ditta che cura il verde pubblico per il Comune. Si tratta di un uomo attorno ai 54 anni straniero. Sul luogo della tragedia alle 12.30 è arrivato il pm Augusto Borghini. Indagano i carabinieri della stazione di Navile. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. L'uomo aveva unal, legato a un arbusto. Probabilmente sarà disposta l'autopsia, per capire cosa sia accaduto con esattezza. Ilè spesso rifugio di sbandati, che si accampano tra i cespugli.