Ilrestodelcarlino.it - Tper Bologna, stop ai biglietti online dalle 20 di oggi: ecco perché e fino a quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 6 dicembre 2024 -aion line e via libera solo a quelli cartacei,ore 20 di venerdì 6 dicembreavvierà un’importante attività di aggiornamento del proprio sistema informatico di gestione e di emissione dei titoli di viaggio con conseguenze su tutte le biglietteriedi(Autostazione, Stazione FS e Via Marconi), Imola, Prati di Castel di Casio e Ferrara. Per info consultare il sito di. L’intervento si protrarrà per almeno 4 giorni durante i quali le biglietterie saranno aperte solo per la vendita di titoli cartacei. Il tutto si dovrebbe comunque completare entro il 13 dicembre, con il ritorno alla normale operatività dal 14 dicembre. L’aggiornamento dei sistemi informatici coinvolgerà anche il canale di vendita on line e l’app Roger. Per tutta la durata dell’aggiornamento non sarà possibile acquistare o rinnovare abbonamenti nei Punti, presso gli sportelli automatici bancari Atm, sul sitoe (per i soli abbonamenti) sull’app Roger.