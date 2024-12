Universalmovies.it - The Black Phone 2 | Nel cast anche la giovane Arianna Rivas

La giovanissima attriceè entrata a far parte deldi The2, sequel del fortunato horror della Blumhouse.Nonostante le riprese siano iniziate all’inizio del mese di novembre (il nostro aggiornamento), iling di The2 continua ad offrire aggiornamenti, e quello relativo all’ingaggio della, confermato questa sera da Deadline, ne è la prova. Gli altri attori fino ad oggi confermati sono Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies e Miguel Mora, con la new entry Demián Bichir.ha da poco concluso le riprese del suo primo film da protagonista per Amazon MGM Studios dal titolo Levon’s Trade. Neldi quel film spicca il nome di Jason Statham.Ad oggi mancano ancora dettagli sulla trama, ma pare che l’idea di base sia arrivata da Joe Hill, autore del racconto auto-conclusivo che ha ispirato il primo film, nonché figlio del grande Stephen King.